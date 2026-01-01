African
76 playlist(s)
High-life
4.6K views
Afro Pop Sounds
15K views
Afrobeat rush
232 views
Naija oldschool
18K views
Amapiano
391 views
Good hit
23K views
Afrobeats 2010+
676 views
Afro-Swing
580 views
Party jams
24K views
deep house
403 views
Naija Throwback Pops
6K views
Slow
937K views
piano piano
4.6K views
Sam hot music 2023
3.1K views
extra muzik
14K views
Africa 2026
771 views
Party
159 views
3 steps and Mapiano
374 views
Highlife
295 views
Reggae Master Lucky Dube
42K views
Amapiano
549 views
Uncle Rickz Chill Time
713 views
Afrobeats
690 views
Birthday Celebration
11K views
Emerald oldies playlist
6.3K views
Nigeria Throwback
908 views
Piano Groove 2026
11K views
Naija
12K views
Amapiano/afrohouse
38K views
December
17K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
1K views
House music
4.6K views
Vibes
7.2K views
Calm Afro Beatz
1K views
my music p
82K views
The real
790 views
Car playlist
1K views
old school Nigeria
8K views
Reggae songs
55K views
party
1.8K views
Amapiano
281 views
Naija
171 views
piano piano
12K views
Daily Afrobeats
12K views
TGIF
113 views
Amapiano Originals
541 views
Afrobeats
655 views
old school music
11K views
bongo playlist 2025
24K views
Afrobeats 2000s
712 views