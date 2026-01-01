African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
High-life

High-life

4.6K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Afrobeat rush

Afrobeat rush

232 views

Naija oldschool

Naija oldschool

18K views

Amapiano

Amapiano

391 views

Good hit

Good hit

23K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

676 views

Afro-Swing

Afro-Swing

580 views

Party jams

Party jams

24K views

deep house

deep house

403 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

6K views

Slow

Slow

937K views

piano piano

piano piano

4.6K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

3.1K views

extra muzik

extra muzik

14K views

Africa 2026

Africa 2026

771 views

Party

Party

159 views

3 steps and Mapiano

3 steps and Mapiano

374 views

Highlife

Highlife

295 views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

42K views

Amapiano

Amapiano

549 views

Uncle Rickz Chill Time

Uncle Rickz Chill Time

713 views

Afrobeats

Afrobeats

690 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

6.3K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

908 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

11K views

Naija

Naija

12K views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

38K views

December

December

17K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

1K views

House music

House music

4.6K views

Vibes

Vibes

7.2K views

Calm Afro Beatz

Calm Afro Beatz

1K views

my music p

my music p

82K views

The real

The real

790 views

Car playlist

Car playlist

1K views

old school Nigeria

old school Nigeria

8K views

Reggae songs

Reggae songs

55K views

party

party

1.8K views

Amapiano

Amapiano

281 views

Naija

Naija

171 views

piano piano

piano piano

12K views

Daily Afrobeats

Daily Afrobeats

12K views

TGIF

TGIF

113 views

Amapiano Originals

Amapiano Originals

541 views

Afrobeats

Afrobeats

655 views

old school music

old school music

11K views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

24K views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

712 views