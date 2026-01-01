Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby: Arabic Hits

Aywa Araby: Arabic Hits
Tarab

Tarab
Gamed: Egyptian Hits

Gamed: Egyptian Hits
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist: Shami Hits

Levant Hotlist: Shami Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Arabic 2024

Arabic 2024

18K views

romantic list

romantic list

70K views

قديم حلو

قديم حلو

185K views

Arabic

Arabic

4.2K views

يرايحه

يرايحه

8.9K views

اغانى الطرب

اغانى الطرب

235K views

Iraqi

Iraqi

1.3M views

اغاني

اغاني

107K views

عراقي جديد ٢٠٢٤

عراقي جديد ٢٠٢٤

431 views

عراقي

عراقي

77K views

منوع

منوع

3.5K views

خليجي

خليجي

517 views

اغانى

اغانى

2.6M views

منوعات

منوعات

5.7K views

راب

راب

903 views

اغاني الثمانيات

اغاني الثمانيات

14K views

Maghreb hotlist 2022

Maghreb hotlist 2022

22K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

967 views

Français mix

Français mix

833 views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

125K views

Arabic

Arabic

235K views

Arabic Levant mix

Arabic Levant mix

13K views

اغاني عراقية

اغاني عراقية

35K views

منوعات

منوعات

6.6K views

summer

summer

1K views

اغاني السيارة

اغاني السيارة

24K views

Breakup

Breakup

26K views

ملايه مااحتاج

ملايه مااحتاج

6K views

عربي

عربي

88K views

old but gold

old but gold

560 views

اغاني زمان

اغاني زمان

49K views

طراب كينغ

طراب كينغ

778 views

موسيقى

موسيقى

15K views

Mood

Mood

246 views

اغاني للوقحين

اغاني للوقحين

457 views

arabe oriente

arabe oriente

300 views

يا ناري ناري

يا ناري ناري

10K views

غريبه

غريبه

14K views

اغاني

اغاني

22K views

غاني

غاني

48K views

خالد

خالد

11K views

اغاني عربيه رايقه

اغاني عربيه رايقه

879 views

اغاني هابطة🕺

اغاني هابطة🕺

137K views

2026 Summer

2026 Summer

463 views

مصري

مصري

90K views

Love

Love

170K views

Arabicc

Arabicc

1.3K views

Oriental playlist

Oriental playlist

1.1M views

ياطير ياذي مغرب

ياطير ياذي مغرب

1.2K views

عبق الماضي

عبق الماضي

90K views