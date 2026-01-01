Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Your Top Songs 2020

Your Top Songs 2020

9K views

Spring 2026

Spring 2026

489 views

todo es tan insignificante

todo es tan insignificante

512 views

Nouveau Latin

Nouveau Latin

381 views

Summer 2025

Summer 2025

1.9K views

Summers are meant to be enjoyed

Summers are meant to be enjoyed

517 views

2026 Summer

2026 Summer

330 views

2026 Fresh

2026 Fresh

304 views

relax

relax

311 views

For riding

For riding

5.5K views

Mi maestro ideal

Mi maestro ideal

161 views

My Alternative Rock

My Alternative Rock

15K views

Indie/Folk

Indie/Folk

739 views

polecane piosenki

polecane piosenki

120 views

осень

осень

16K views

Rock Alternative 2003 - 2009

Rock Alternative 2003 - 2009

662 views

Chinese modern vibes

Chinese modern vibes

229 views

best of the 90's-00

best of the 90's-00

503 views

trancu para manejar chill

trancu para manejar chill

834 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

597 views

Recent Jams

Recent Jams

307 views

Volando en boleros-

Volando en boleros-

225 views

Regular Rotation

Regular Rotation

4.3K views

Kyle from the Rail's Top songs of 2025!

Kyle from the Rail's Top songs of 2025!

169 views

2025 Chill

2025 Chill

168 views

indie americano

indie americano

1.3K views

happy playlist

happy playlist

17K views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

60K views

Hipster

Hipster

232 views

Wanda und so

Wanda und so

672 views

Summer Jamz 2026

Summer Jamz 2026

362 views

slow universty

slow universty

385 views

2026 J Sound City Español

2026 J Sound City Español

527 views

dance alone

dance alone

189 views

For me

For me

1.1K views

Oh to be young

Oh to be young

8.9K views

so that's all you could manage huh?

so that's all you could manage huh?

669 views

Japanese Indie Rock

Japanese Indie Rock

482 views

My high school bands

My high school bands

33K views

musica bonita con café

musica bonita con café

710 views

Boleros para chambiar

Boleros para chambiar

16K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

364 views

relaxing indie

relaxing indie

1.4K views

New Stuff

New Stuff

549 views

deutsche banger

deutsche banger

21K views

Chill Music

Chill Music

485 views

April 2026

April 2026

1.7K views

Mais tranquilo ainda

Mais tranquilo ainda

1.9K views

radio serenatas

radio serenatas

442 views

90's

90's

141K views