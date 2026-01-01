Metal

88 playlist(s)

Harder Than Hell

Harder Than Hell
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Oldschool

Oldschool

40K views

Metal new wave

Metal new wave

2.3K views

Death Metal

Death Metal

34K views

Tony's playlist

Tony's playlist

254 views

At the show! Rock/Metal Edition

At the show! Rock/Metal Edition

32K views

Blackest metal

Blackest metal

13K views

the best of thrash metal

the best of thrash metal

26K views

Monstruos del Heavy Metal

Monstruos del Heavy Metal

32K views

Industrial metal

Industrial metal

1.9K views

Some workout music for you.

Some workout music for you.

13K views

Deathcore relaxation

Deathcore relaxation

5K views

Relax

Relax

364 views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

2K views

Rock Trainer

Rock Trainer

265K views

Heavy Metal

Heavy Metal

15K views

Metal Core

Metal Core

12K views

chill rock muzic

chill rock muzic

192 views

ハードロック

ハードロック

23K views

Hard rock metal

Hard rock metal

618 views

trabajo

trabajo

637 views

Heavy Metal

Heavy Metal

354 views

Thrash zone!

Thrash zone!

17K views

Into the Death

Into the Death

4.5K views

Metal

Metal

3K views

Best songs 2026

Best songs 2026

1.8K views

Industrial

Industrial

18K views

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

2.7K views

heavy

heavy

603 views

Rock and metal

Rock and metal

26K views

Heavy-metal

Heavy-metal

1.1K views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

3.7K views

Rock

Rock

3.5K views

Epic power metal

Epic power metal

7.5K views

Tamaras metal feels

Tamaras metal feels

452 views

Rock und Metal

Rock und Metal

283 views

metal mix - In Japanese mix

metal mix - In Japanese mix

796 views

Heavy/Alt

Heavy/Alt

2.8K views

Metalik sesler

Metalik sesler

437 views

Heavy but Actually

Heavy but Actually

590 views

Death Melódico

Death Melódico

36K views

heavy metal

heavy metal

45K views

올드 헤비메탈

올드 헤비메탈

9K views

Halloween Playlist

Halloween Playlist

841 views

Super Trash

Super Trash

21K views

Huge Metal Mix

Huge Metal Mix

10K views

Monthly Soundtrack (Curated)

Monthly Soundtrack (Curated)

424 views

Bender Playlist

Bender Playlist

9.3K views

Industrial Metal

Industrial Metal

45K views

Modern Metal 25-26

Modern Metal 25-26

3.1K views

Norwegian Black Metal

Norwegian Black Metal

2.6K views