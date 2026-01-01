Metal
88 playlist(s)
Oldschool
40K views
Metal new wave
2.3K views
Death Metal
34K views
Tony's playlist
254 views
At the show! Rock/Metal Edition
32K views
Blackest metal
13K views
the best of thrash metal
26K views
Monstruos del Heavy Metal
32K views
Industrial metal
1.9K views
Some workout music for you.
13K views
Deathcore relaxation
5K views
Relax
364 views
A 2026 Vibe
2K views
Rock Trainer
265K views
Heavy Metal
15K views
Metal Core
12K views
chill rock muzic
192 views
ハードロック
23K views
Hard rock metal
618 views
trabajo
637 views
Heavy Metal
354 views
Thrash zone!
17K views
Into the Death
4.5K views
Metal
3K views
Best songs 2026
1.8K views
Industrial
18K views
heavy
603 views
Rock and metal
26K views
Heavy-metal
1.1K views
Today’s rock hits
3.7K views
Rock
3.5K views
Epic power metal
7.5K views
Tamaras metal feels
452 views
Rock und Metal
283 views
metal mix - In Japanese mix
796 views
Heavy/Alt
2.8K views
Metalik sesler
437 views
Heavy but Actually
590 views
Death Melódico
36K views
heavy metal
45K views
올드 헤비메탈
9K views
Halloween Playlist
841 views
Super Trash
21K views
Huge Metal Mix
10K views
Monthly Soundtrack (Curated)
424 views
Bender Playlist
9.3K views
Industrial Metal
45K views
Modern Metal 25-26
3.1K views
Norwegian Black Metal
2.6K views