J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
うーんです、

うーんです、

426 views

80年代

80年代

7.3K views

懐ソン３

懐ソン３

87K views

2026年ハマった曲

2026年ハマった曲

398 views

ドライブ

ドライブ

514 views

音楽

音楽

74K views

懐メロ

懐メロ

57K views

お気に入り(ジャパニーズ)

お気に入り(ジャパニーズ)

23K views

あたらし

あたらし

330 views

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

1.1K views

カラオケ

カラオケ

7K views

ドライブ曲

ドライブ曲

881 views

最新曲

最新曲

4.6K views

アニソン

アニソン

24K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1.3K views

ヒット曲

ヒット曲

425K views

新しい明日

新しい明日

1.3K views

カバーズジャパン

カバーズジャパン

195 views

workout

workout

2.8K views

我が青春のエイティーズ邦楽篇

我が青春のエイティーズ邦楽篇

23K views

カラオケ

カラオケ

1.1K views

ドライブ

ドライブ

41K views

懐メロ

懐メロ

197K views

お気に入り

お気に入り

5.7K views

ファーストテイク

ファーストテイク

174 views

好きなやつ

好きなやつ

159K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2.3K views

子ども

子ども

431 views

好き

好き

10K views

お気に入りリスト

お気に入りリスト

728 views

ハマってたやつら

ハマってたやつら

1K views

2026ヒットソング

2026ヒットソング

253 views

Sara Remix

Sara Remix

407 views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

2.3K views

なつかし

なつかし

295K views

みゆき

みゆき

20K views

サンプル特集

サンプル特集

160 views

お気に入りリスト🔥

お気に入りリスト🔥

1.1K views

らきふぇす

らきふぇす

331 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.7K views

懐メロ

懐メロ

24K views

お気に入り

お気に入り

12K views

80年代

80年代

10K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9.6K views

好きな曲

好きな曲

1K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2K views

人気

人気

22K views

青春ベスト

青春ベスト

20K views

気に入ってるの

気に入ってるの

560 views

気になる

気になる

284 views