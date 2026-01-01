R&B & soul

124 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Funk Mash (by Richard Lennon)

Funk Mash (by Richard Lennon)

18K views

OPM chill

OPM chill

68K views

2010's and 2020's R&B Hits

2010's and 2020's R&B Hits

23K views

국내 알앤비 무드🎧

국내 알앤비 무드🎧

2.6K views

Just for you Dear

Just for you Dear

291 views

Who that Girl

Who that Girl

103K views

슬로우러닝

슬로우러닝

161 views

smooth old school

smooth old school

17K views

Ok Christmas!!!

Ok Christmas!!!

2.4K views

Hitz List

Hitz List

2.7K views

Mona's rap playlist

Mona's rap playlist

176 views

R&B

R&B

290 views

RnB Soul Collection

RnB Soul Collection

127K views

Hayward birthday party

Hayward birthday party

770 views

70s Motown

70s Motown

83K views

Chill

Chill

190 views

Sundown Sessions

Sundown Sessions

412 views

Just a girl

Just a girl

1.6K views

Hopeless Romantic

Hopeless Romantic

752 views

Blues de academia

Blues de academia

556 views

Soul

Soul

528 views

Old School

Old School

90K views

Good beets

Good beets

23K views

Bloods

Bloods

14K views

no hard feelingd

no hard feelingd

286 views

Morning Gym Worship

Morning Gym Worship

1.1K views

Party mood 2025

Party mood 2025

2.3K views

Moving mix 2023

Moving mix 2023

917 views

Back n the day Jams

Back n the day Jams

81K views

sounds of music

sounds of music

251 views

R&B

R&B

11K views

Vibes don’t

Vibes don’t

728 views

Jazzy

Jazzy

14K views

now playing

now playing

6.6K views

Gaming

Gaming

13K views

Old school slow Jams

Old school slow Jams

67K views

My old school artist

My old school artist

1.6K views

Oldies

Oldies

672 views

Old school 11

Old school 11

19K views

Novembre 2025

Novembre 2025

173 views

Vibes

Vibes

5.3K views

R&B Vibes

R&B Vibes

19K views

Feels

Feels

553 views

Throwback Jams

Throwback Jams

38K views

R&B

R&B

12K views

Father's day

Father's day

21K views

Soul

Soul

8.5K views

Peace

Peace

3K views

Summer 2026

Summer 2026

356 views

여름음악

여름음악

731 views